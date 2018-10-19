В Приамурье путепровод, который построят вместо рухнувшего, передадут РЖД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Новый путепровод, который построят вместо обрушившегося в городе Свободный Амурской области, передадут на баланс РЖД, такое распоряжение дал зампред правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Трутнев в пятницу работает в Амурской области и уже проинспектировал место обрушения автомобильного путепровода, проходящего через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Свободном.

Как сообщает пресс-служба, с просьбой готовиться к приемке моста на баланс РЖД полпред обратился к начальнику Забайкальской железной дороги Александру Скачкову.

"Я такое поручение дам Минтрансу и РЖД. Во-первых, его надо быстро восстановить, а во-вторых, необходимо сделать так, чтобы он больше никогда не падал. Те люди, которые его эксплуатируют и содержат, должны обладать необходимыми финансовыми средствами и компетенциями. А муниципалитет за это отвечать не может, у него другие вопросы. Нельзя "вешать" на муниципалитеты объекты повышенной опасности",- цитирует пресс-служба обращение Трутнева к Скачкову.

Также Трутнев отметил, что новый путепровод будут возводить либо за счет средств РЖД, либо за счет федерального бюджета, у Приамурья на это денег нет.

"Полпред пообещал, что окажет поддержку при выстраивании взаимоотношений правительства РФ и РЖД по данному вопросу", — отмечает пресс-служба.

Девятого октября в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. СК возбудил дело по статье "Халатность". В Свободном сохраняется режим ЧС, стоимость нового моста власти области оценили не менее чем в 2 миллиарда рублей.