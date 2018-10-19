Газовый капкан для Польши. Чем обернется контракт на поставку СПГ из США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Польша заключила с американской компанией Venture Global LNG 20-летний контракт на закупку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно. Варшава представляет эту сделку как очередной шаг в обретении энергетической независимости от России, однако детали контракта говорят о другом. Почему американский СПГ может стать проблемой для поляков, а не для "Газпрома" — в материале РИА Новости.

Крутой маршрут

По условиям контракта, с 2022 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обязана покупать на принадлежащих Venture Global заводах Calcasieu Pass и Plaquemines по миллиону тонн СПГ в год.

Как утверждают поляки, это выгоднее, чем приобретение российского трубопроводного газа у "Газпрома".

Глава PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется "на 20 с чем-то процентов дешевле, почти на 30% дешевле, чем российский газ". Но назвать конкретную цену отказался.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что контракт на закупку СПГ в США не только повышает энергетическую независимость страны, но и делает более конкурентоспособным польский газовый сектор.

Глава правительства напомнил: действующий контракт PGNiG с российским газовым концерном о поставках 10,2 миллиарда кубометров топлива в год, "к счастью", истекает в 2022 году.

"Наши предшественники хотели подписать новый контракт с "Газпромом", для нас он стал бы газовыми кандалами", — подчеркнул Моравецкий, возглавивший польское правительство в декабре 2017 года.

Правда, детали подписанного договора вызывают подозрение, что варшавские чиновники пытаются приукрасить суровую реальность. Дело в том, что контракт заключен на условиях Free on Board (FOB).

То есть поляки обязуются покупать газ прямо на заводах Venture Global в Луизиане. Это значит, что и сумма контракта равна отпускной цене завода — без стоимости транспортировки и регазификации (возврата сжиженного топлива в газообразное состояние).

Между тем доставка американского СПГ в Польшу и его регазификация добавят к контрактной цене порядка 30%. В результате выигрыш PGNiG по сравнению с российским газом окажется близким к нулю.

Варшавские спекулянты

Неудивительно, что Петр Вожняк, комментируя сделку, упирает на возможность перепродажи американского сжиженного газа.

"Благодаря формуле FOB, мы сможем независимо, с учетом наших потребностей решать, направится купленный СПГ в Польшу или будет продан через наш офис в Лондоне", — отметил он.

Для себя поляки СПГ уже покупают: год назад PGNiG заключила пятилетний договор с британской компанией Centrica на поставку сжиженного газа в объеме 0,7 миллиона тонн. В этом контракте предусмотрена поставка СПГ на польский терминал Свиноуйсьце.

Условия соглашения PGNiG с Venture Global говорят о том, что Варшава пытается одновременно убить двух зайцев.

Во-первых, в очередной раз доказать лояльность США, помогая со сбытом СПГ.

Напомним, что в сентябре Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на три с лишним сотни наименований китайских товаров. Пекин в ответ полностью прекратил закупки американского СПГ. Это серьезно ударило по планам США войти в число мировых лидеров по поставкам сжиженного природного газа.

К концу следующего года Вашингтон собирается увеличить мощности по производству СПГ втрое: с 3,6 до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (порядка 100 миллиардов кубометров в год). Однако эти проекты рассчитаны главным образом на продажи в Азии. После отказа Китая от американского сжиженного газа строительство новых СПГ-заводов в США потеряло смысл.

Мало того, возникла реальная угроза переизбытка газа на внутреннем рынке, что грозит резким снижением доходов газодобывающих компаний и потерей интереса инвесторов к американской газовой отрасли.

Контракт с поляками стал настоящим подарком для производителей СПГ: гарантированный сбыт продукции на 20 лет серьезно ослабит проблемы, вызванные торговой войной между КНР и США.

Во-вторых, поляки рассчитывают неплохо заработать на перепродаже СПГ. По оценке Bloomberg, поставки сжиженного газа в Китай приносили американским газовикам около миллиарда долларов в месяц. PGNiG надеется извлечь доход из посредничества между двумя "воюющими" сторонами.

И в качестве вишенки на торте — польская госкомпания может использовать контракт с Venture Global как рычаг для давления на "Газпром" в переговорах о поставках после 2022 года.

Гладко было на бумаге

Но это все в теории. На практике же игра на газовом рынке грозит полякам немалыми рисками.

Начать хотя бы с того, что заводы Calcasieu Pass и Plaquemines, где PGNiG должна закупать СПГ, пока существуют только на бумаге. Первый из них планируется запустить в 2022 году, второй — годом позже.

Но это не точно, поскольку инвесторов у проектов в данный момент нет. Мало того, нет даже разрешения на строительство этих заводов от Федеральной энергетической комиссии. Добро американского Минэнерго на экспорт СПГ в Польшу тоже еще не получено.

По идее, контракт на гарантированный сбыт продукции должен сильно помочь Venture Global и в получении всех необходимых разрешений, и в привлечении инвестиций. Но как дело пойдет на практике, пока не очень понятно.

Особенно сложно — с инвестиционной привлекательностью. Проблема в том, что китайский рынок, на который так сильно рассчитывают все поставщики СПГ, к 2022 году может оказаться занятым.

Двадцатого декабря 2019 года вступит в строй газопровод "Сила Сибири", рассчитанный на транспортировку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно.

Это примерно на четверть больше, чем текущий объем поставок СПГ в Поднебесную (чуть больше 21 миллиарда тонн в год, что эквивалентно 30 миллиардам кубометров).

Мало того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума китайский лидер Си Цзиньпин поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать все формальности для запуска строительства газопровода "Сила Сибири — 2" через Алтай.

По заверениям министра энергетики России Александра Новака, "согласовать осталось совсем чуть-чуть". Так что строительство этого газопровода мощностью 30 миллиардов кубометров может начаться в ближайшие месяцы, а к 2022 году он будет действовать на полную мощность.

К тому же российский "Новатэк" уже второй год наращивает поставки своего СПГ с Ямала в Китай.

Российское голубое топливо (и трубопроводный газ, и СПГ), безусловно, дешевле сжиженного газа из Америки, что сулит PGNiG серьезные трудности с реализацией продукта, приобретенного у Venture Global.

Конечно, российские поставщики не вытеснят полностью СПГ с китайского рынка. Пекин жестко придерживается принципа диверсификации поставок и продолжит закупать газ у других стран по чисто политическим соображениям.

Только вот Китай предпочитает иметь дело с прямыми поставщиками, а не с перекупщиками. И Польша с американским газом запросто может оказаться не у дел.

Но даже если Пекин решит сделать для Варшавы исключение, это вряд ли сильно поможет PGNiG.

Китайцы — очень жесткие переговорщики. Располагая альтернативой в виде российского трубного газа, СПГ из стран Персидского залива и с Ямала, Пекин согласится покупать СПГ у Варшавы только по такой низкой цене, что PGNiG скорее придется подсчитывать убытки, чем прибыль.

Стоит подчеркнуть, что все риски по сделке целиком и полностью ложатся на польскую госкомпанию — подписанный контракт с Venture Global носит обязывающий характер, отказаться от покупки американского СПГ поляки не смогут.

Что же касается возможности давления Варшавы на "Газпром", то давно подсчитано: с учетом всех сопутствующих расходов американский СПГ просто не может быть дешевле нашего трубопроводного газа. В общем, российский экспортер свою долю рынка не потеряет.