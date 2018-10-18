В Минфине сообщили, когда может завершиться реформа ОСАГО

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Реформа ОСАГО может быть завершена к сентябрю 2021 года, считает директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина.

В ходе беседы с ведущими телеканала "Россия 1" Пурескина напомнила, что вскоре два коэффициента, используемые при расчете цены "автогражданки", будут отменены: с 1 сентября 2019 года планируется отменить коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020 – территориальный.

"Реально — да", — ответила Пурескина, когда телеведущий предположил, что реформа завершится к сентябрю 2021 года.

В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.