"Аэрофлот" прокомментировал решение Минтранса по субсидируемым рейсам

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Выделение Минтрансом РФ дополнительно 300 миллионов рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток позволит осуществлять перелеты до конца года, сообщил на совещании во Владивостоке заместитель гендиректора компании Вадим Зингман.

"Аэрофлот" с 16 октября прекратил продажу билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь "в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий". В Минтрансе РФ в среду сообщили, что планируют до конца текущего года дополнительно выделить 300 миллионов рублей на перевозки по субсидируемым тарифам на Дальний Восток.

"Минтранс принял решение о выделении дополнительно 300 миллионов рублей для реализации программы до конца года. Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим официальную информацию от Минтранса, 300 миллионов позволит весь дефицит до конца года решить", — сказал заместитель гендиректора компании Вадим Зингман.

Он отметил, что также принято решение, что все "плоские" (фиксированные) тарифы на Дальнем Востоке не претерпят изменений в ценовом плане, останутся на уровне 2018 года, то есть 25 тысяч рублей Владивосток-Москва-Владивосток на рейсах "Аэрофлота" и 22 тысячи на рейсах дочерней авиакомпании "Россия".

"Мы не прекращали продажу "плоских" тарифов", — сказал Зингман.