Рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции, заявил Новак

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Счетная палата указала верные факторы роста цен на бензин в РФ в 2019 году, но подорожание все равно будет в пределах инфляции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Факторы, которые были названы, они правильные, которые влияют на рост, но при этом создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют демпфировать эти факторы", — прокомментировал Новак.

"Мы считаем, что в пределах", — ответил на вопрос, будет ли в 2019 рост цен на бензин выше инфляции.

Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы напомнила, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну. По мнению палаты, увеличение акциза в полтора раза может привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. При этом в заключении отмечается, что по оценке правительства РФ, в начале 2019 года не произойдет скачка цен благодаря планируемым мерам в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

С 1 января 2019 года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. В рамках него для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Кроме того, правительству дается право вводить пошлины на бензин до 60% от пошлины на нефть при колебаниях цены нефти на мировых рынках более чем на 15%.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".