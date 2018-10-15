В Счетной палате предупредили о резком росте цен на бензин в 2019 году

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Счетной палате изучили проект федерального бюджета на 2019-2021 годы и пришли к выводу, что планируемое увеличение акцизов на бензин в полтора раза может привести к резкому росту цен на топливо.

С начала следующего года акциз на бензин увеличится с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну.

В Счетной палате напомнили, что в текущем году власти отменили повышение акциза с 1 июля, а также понизили его ставки.

"По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер", — говорится в заключении, которое ведомство выдало на проект бюджета.

Отмечается, что действия правительства в текущем году не привели к значительному снижению цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, "что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 8,8%)".

Рост цен в 2018 году

Согласно данным Росстата, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на 7 октября составили 43,28 рубля и 44,68 рубля соответственно.

Цены на топливо резко пошли вверх весной. К середине апреля розничные цены на бензин превысили 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.

Разморозить цены

Ранее Российский топливный союз направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака с просьбой отменить заморозку цен на АЗС в России. В организации посчитали, что эта мера угрожает независимым компаниям на фоне роста оптовых цен нефтепродуктов, сообщил РИА Новости президент союза Евгений Аркуша.

"У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены", — сказал Аркуша.

Он указал, что биржевые цены на нефтепродукты начали расти, а крупные нефтекомпании, начиная с июля, не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3% по сравнению с прошлым годом.