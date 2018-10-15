В Счетной палате предупредили о резком росте цен на бензин в 2019 году

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Счетной палате изучили проект федерального бюджета на 2019-2021 годы и пришли к выводу, что планируемое увеличение акцизов на бензин в полтора раза может привести к резкому росту цен на топливо.
В Счетной палате напомнили, что в текущем году власти отменили повышение акциза с 1 июля, а также понизили его ставки.
"По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер", — говорится в заключении, которое ведомство выдало на проект бюджета.
Отмечается, что действия правительства в текущем году не привели к значительному снижению цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, "что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 8,8%)".
Рост цен в 2018 году
Цены на топливо резко пошли вверх весной. К середине апреля розничные цены на бензин превысили 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.
Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.
Разморозить цены
"У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены", — сказал Аркуша.
Он указал, что биржевые цены на нефтепродукты начали расти, а крупные нефтекомпании, начиная с июля, не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке на 3% по сравнению с прошлым годом.