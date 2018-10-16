В Екатеринбурге пройдет российско-казахстанский деловой форум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Российско-казахстанский деловой форум пройдет в Екатеринбурге во вторник, в нем примут участие руководители бизнес-объединений двух стран.

Организаторами мероприятия выступили Внешнеторговая палата Казахстана и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). Участие в работе форума примут представители профильных министерств Свердловской области, торговые представители Республики Казахстан и руководители бизнес-объединений двух стран.

В состав делегации казахстанских компаний вошли представители различных отраслей промышленности: производители бурового оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и автомобилей марки JAC, а также производители продуктов питания, сообщает УТПП.

Целью форума является установление и развитие кооперации между предприятиями Свердловской области и Республики Казахстан.