В МВФ подсчитали ущерб для мировой экономики от торговой войны Трампа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Торговая война США, развязанная ее президентом Дональдом Трампом, лишит мировую экономику 1,52 триллиона долларов, причем наибольший ущерб от этого в долгосрочной перспективе получат именно США, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на ежегодное заседание Международного валютного фонда.

Как рассказали в МВФ, при худшем сценарии развития событий, мировой рынок сократится на 17 процентов, а мировой ВВП снизится на 1,9 процента. Таким образом, мировую экономику ждут еще большие потрясения, чем те, что произошли во времена финансового кризиса 2008-2009 года.

Кроме того, эксперты МВФ предполагают, что мировая экономика еще не полностью ощутила эффект от протекционизма администрации Трампа. Именно в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

На настоящий момент ожидаемый рост мировой торговли составляет 3,9 процента, что на полпроцента ниже, чем прошлом году. Однако эксперты МВФ считают, что этот показатель стоит снизить еще 0,2 процента, сообщает ABC.

Как считают в МВФ, если США и Китай не прекратят свою торговую войну, то глобальная экономика потеряет около 1,52 триллиона долларов. При этом негативное влияние на экономику также оказывает и неопределенность вокруг выхода Великобритании состава ЕС.

В краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны получит Китай, а вот в долгосрочной перспективе, в первую очередь из-за ответных пошлин, сильнее всего пострадают именно США, подчеркивает издание.