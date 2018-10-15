Сбербанк и Visa запустили карту без пластикового носителя

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сбербанк совместно с международной платежной системой Visa и в партнерстве с "Яндексом" запустили дебетовую карту без пластикового носителя; она позволит россиянам оплачивать покупки в интернете и в магазинах с помощью смартфона, сообщили в крупнейшем российском банке.

"Сбербанк совместно с Visa и в партнерстве с "Яндексом" запускает для своих клиентов полнофункциональную дебетовую карту без пластикового носителя", — говорится в сообщении.

"Цифровая карта — это наш очередной уверенный шаг в реализации стратегии отказа от пластика. Карта не имеет ограничений, присущих виртуальным картам: ею можно платить как в интернете, так и в магазинах с помощью смартфона", — прокомментировала директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Светлана Кирсанова.

Цифровая карта доступна для заказа в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" с 15 октября. Она выпускается мгновенно, ее реквизиты будут сразу доступны в приложении, код безопасности для оплаты покупок в интернете присылается в смс-сообщении. Сразу после выпуска карту можно добавить в телефон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

В Сбербанке отметили преимущества цифровой карты — бесплатные выпуск и обслуживание, мгновенный выпуск в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", скидки и привилегии от платежной системы Visa. За совершение покупок по карте клиенту также может быть предоставлен доступ к широкому кругу сервисов "Яндекса" по подписке, в том числе бесплатная доставка на новом маркетплейсе "Беру".