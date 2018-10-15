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Экономика

Прикрыли лавочку: Россия прекратила поставки нефтепродуктов в Белоруссию

(обновлено: 08:04 15.10.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. С ноября Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута, ограничение будет действовать до конца следующего года. Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразен — республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов. Наблюдатели отмечают: объемы реэкспорта достигли таких масштабов, что Москва уже не может закрывать на это глаза.

Зерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Больше, чем нужно

В российском Министерстве энергетики разъяснили: поставки определенных нефтепродуктов, не производящихся в Белоруссии, сохранятся. Ограничения не затронут и торговлю нефтью: в 2019-м Москва отправит в соседнюю страну 24 миллиона тонн, как и в прошлом году.

Что же касается автобензина, солярки, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели.

За семь месяцев текущего года белорусы ввезли 2,3 миллиона тонн нефтепродуктов из России на сумму свыше 900 миллионов долларов. Очевидно, что реальная потребность республики в нефтепродуктах намного ниже. Для сравнения, пять лет назад импорт российских нефтепродуктов не превышал и 90 тысяч тонн.

Все, что Белоруссия не использовала сама, активно реэкспортировали — основной объем уходил на Украину.

© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото

Белорусы недовольны

Прекращение поставок нефти, нефтепродуктов и газа сверх объемов, требующихся Белоруссии для собственного потребления, обсуждалось давно. Теперь же решение принято, и расчет простой: новые соглашения исключают возможность "серых" схем поставок нефтепродуктов в рамках Союзного государства, приводивших к недополученным доходам федерального бюджета России.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
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Белорусы с такой позицией не согласны. В августе президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил: упреков в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в России, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке, он не понимает. Глава государства указал на то, что практика эта не новая. А темные нефтепродукты, по его словам, — это отходы нефтепереработки, не реализуемые в России, на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку".

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБелорусские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Белорусские рубли. Архивное фото

По-соседски

Речь, впрочем, не совсем о копейках. В последние годы объемы таких поставок росли в геометрической прогрессии. Белорусские экономисты подсчитали: на реэкспорте российских нефтепродуктов Белоруссия зарабатывала до пяти процентов своего ВВП.

"Российский, украинский и белорусский народы всегда, при всех расхождениях объединяла смекалка. Смекалка украинцев заключалась в том, что Белоруссия — удобный и дешевый канал для реэкспорта", — отмечает Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Эксперт предполагает, что канал перекрыли пока в тестовом режиме, но если белорусы представят убедительные обоснования, что им нужно больше наших энергоресурсов для экономики, возможно, ограничения пересмотрят.

"Эта разумная профилактическая мера, мы не хотим помогать другому государству в ущерб себе. Украинцы могут купить нефть где-то еще, если не хотят покупать у России напрямую. То, что мы теряем существенные деньги, стало слишком заметно, игнорировать это уже неудобно", — добавляет независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Платить придется больше

Грядущий запрет на экспорт нефтепродуктов обещает стать для украинского рынка продуктов нефтеперегонки весьма чувствительным. По некоторым данным, Украина закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе за счет российской нефти, которую реэкспортировала Белоруссия. Преимущества для Киева очевидны: выгодная логистика с практически прямыми поставками и хорошие цены.  

Физический дефицит украинцам, конечно, не грозит, на рынке нефтепродуктов достаточно. Другое дело, что в отличие от дешевой серой схемы (нефтепродукты доставались Минску беспошлинно в рамках Таможенного союза) поставки из альтернативных источников обойдутся дороже: платить придется по рыночным ценам.

Экономисты не исключают, что заместить выпадающие белорусские поставки попробует кто-то из ближайших конкурентов, например, Казахстан.  Другой вариант — соседи по Европе.

"Украина закупает альтернативный газ в Европе по цене на десять-пятнадцать процентов выше российского, то же самое будет и с нефтепродуктами", — полагает Алексей Громов.

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