МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что сельхозотрасль стала одним из локомотивов движения всей российской экономики, соответствующее видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

"В последние годы сельхозотрасль демонстрирует необычные темпы роста. Еще совсем недавно казалось, что это невозможно, что так не бывает в России – за пять лет рост сельхозпроизводства составил 20%. Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн", — сказал Путин.

Президент России также отметил, что правительство всегда будет делать так, чтобы жизнь на селе стала богаче и интереснее. "Чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения, свои лучшие качества и свои таланты на родной земле", — добавил он.

Путин также отметил, что будет делаться все для того, чтобы развивать медицину, дороги и образование. "Здесь, конечно, еще очень и очень многое нужно сделать, но вместе с вами мы, безусловно, будем двигаться дальше, будем идти только вперед. Уверен, что благодаря вашим талантам мы преуспеем в этом", — подчеркнул президент РФ.