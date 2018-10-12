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Экономика

Единый реестр залогов на базе Банка России будет запущен в 2019 году

(обновлено: 15:41 12.10.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ. Архивное фотоЗдание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Прототип специализированного реестра залогового имущества российских банков будет запущен до конца 2018 года, полноценно система должна начать работу в течение 2019 года, однако ее запуск потребует внесения поправок в федеральное законодательство, сообщил журналистам руководитель службы анализа рисков Банка России Александр Дымов в кулуарах международной конференции по оценочной деятельности.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Идею создать в России реестр залогового имущества, чтобы устранить проблему использования имущественных объектов в качестве залога несколько раз, регулятор впервые высказал еще два года назад. В ЦБ также отмечали, что реестр залогов при необходимости будет публиковаться на информационном портале регулятора, а те банки, которые не захотят оценивать залоги самостоятельно, смогут брать эти оценки в целях расчета формируемого резерва.

"Мы рассчитываем, что мы сможем проект реализовать в заявленные сроки. Первые результаты мы рассчитываем увидеть к концу этого года, но как реестр залогов он еще не будет функционировать. Рассчитываем, что до конца 2019 года нам удастся сделать уже не прототип, а работающую систему", — сказал Дымов.

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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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"Там единственное ограничение, которое может подвинуть сроки использования для коммерческих банков, связано с тем, что почти точно придется вносить изменения в действующее законодательство. Потому что ЦБ не может предоставлять информацию коммерческим банкам, поэтому, по мнению наших юристов, там требуются изменения в федеральное законодательство", — указал глава службы анализа рисков. По его словам, инициатором данных поправок выступит Минэкономразвития, в настоящее время этот вопрос обсуждается с ЦБ.

"Мы еще не определились в рамках рабочей группы, какая именно информация может предоставляться — можно ли получать неструктурированную информацию для того, чтобы нам не получать отчетность, а самим обращаться к информационным ресурсам, которые нам раскроют коммерческие банки, самим обрабатывать и раскладывать ее в ту систему классификации пообъектного учета, которую мы сейчас разработали", — добавил Дымов.

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Данная система удобная, устраивает банки-участники рабочей группы (пять крупных достаточно технологичных банков), но она может не устроить другие банки, пояснил Дымов. "А наша задача — сделать систему, которая бы работала для всех, никому не давала бы никаких преимуществ и не требовала бы никаких трудозатрат. Основная проблема, которую мы сейчас пытаемся решить, как получать и обрабатывать информацию, не вводя новых нормативов, документов, требований к структурированию отчетности", — отметил он.

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