Отток капитала не всегда означает вывоз денег из страны, заявила Набиуллина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отток капитала из РФ не всегда означает вывоз денег из страны: под этим может пониматься как покупка населением валюты, так и вклады компаний в долларах в российских банках, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

По информации регулятора, чистый отток капитала из РФ в третьем квартале вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,2 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда долларов годом ранее. При этом чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2018 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,9 миллиарда долларов.

"Мы под вывозом капитала часто имеем разные вещи в виду. Потому что и покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала. Мы всегда боролись с незаконным вывозом капитала, и он существенно уменьшился. В разы уменьшился в нашей экономике", — сказала Набиуллина.

В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева добавила, что сальдо текущего счета платежного баланса растет — то есть Россия экспортирует больше, чем импортирует. Зеркальной стороной этого является финансовое сальдо, отметила Юдаева.

"Сальдо финансовых операций частного сектора действительно подрастает, но это не сомнительные операции. Это совершенно легальные операции, нужные бизнесу или людям, чтобы сглаживать своё потребление, оперировать своими финансовыми активами", — сказала она.

Днем ранее Банк России выпустил видеоролик на официальном канале в Youtube, где сотрудники ЦБ на примерах из жизни пояснили, что отток капитала в структуре платежного баланса страны "может быть и хорошей новостью". "Если в этом месяце Федор заработал больше, чем потратил — то сальдо его текущего счета стало положительным. А оставшиеся деньги он отнес на счет в банк. То есть сальдо его финансового счета стало отрицательным. Звучит не очень — а ведь Федор хорошо потрудился и сэкономил. Но эти деньги ушли из его бюджета во внешний мир — в банк. Другими словами, такую ситуацию называют "отток по финансовому счету" или "отток капитала". Как бы странно это ни звучало, отток капитала не говорит о финансовых проблемах", — говорится в видеозаписи.