Отток капитала не всегда означает вывоз денег из страны, заявила Набиуллина

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отток капитала из РФ не всегда означает вывоз денег из страны: под этим может пониматься как покупка населением валюты, так и вклады компаний в долларах в российских банках, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.
"Мы под вывозом капитала часто имеем разные вещи в виду. Потому что и покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала. Мы всегда боролись с незаконным вывозом капитала, и он существенно уменьшился. В разы уменьшился в нашей экономике", — сказала Набиуллина.
В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева добавила, что сальдо текущего счета платежного баланса растет — то есть Россия экспортирует больше, чем импортирует. Зеркальной стороной этого является финансовое сальдо, отметила Юдаева.
Днем ранее Банк России выпустил видеоролик на официальном канале в Youtube, где сотрудники ЦБ на примерах из жизни пояснили, что отток капитала в структуре платежного баланса страны "может быть и хорошей новостью". "Если в этом месяце Федор заработал больше, чем потратил — то сальдо его текущего счета стало положительным. А оставшиеся деньги он отнес на счет в банк. То есть сальдо его финансового счета стало отрицательным. Звучит не очень — а ведь Федор хорошо потрудился и сэкономил. Но эти деньги ушли из его бюджета во внешний мир — в банк. Другими словами, такую ситуацию называют "отток по финансовому счету" или "отток капитала". Как бы странно это ни звучало, отток капитала не говорит о финансовых проблемах", — говорится в видеозаписи.