ЛОНДОН, 10 окт — РИА Новости. Новые санкции США по типу тех, что были применены к "Русалу", в случае их введения против таких российских компаний, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", могут в буквальном смысле обрушить энергетическую систему Европы, заявил глава британской BP Боб Дадли.

"Я не думаю, что это может случиться. Я думаю, что если такие компании, как "Газпром", "Роснефть" или "Лукойл" попадут под санкции (США) по типу, как случилось с "Русалом", то это в буквальном смысле обрушит энергетическую систему всей Европы", — сказал Дадли на Oil & Money Conference, отвечая на вопрос о возможных действиях компании в случае потенциального введения прямых санкций США, которые могли бы затронуть долю BP в "Роснефти".

"Так что это довольно экстремальная вещь, которая может случиться. Мы инвестируем в Россию, аккуратно делаем это. И речь не только об инвестициях в "Роснефть". А что касается "Роснефти", это серьезная компания, мы работаем с ними… Они настоящие профессионалы, и мы очень рады этой инвестиции. Но мы очень-очень аккуратны", — добавил он.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им "Русал", En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

В связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины Евросоюз и США ввели финансовые и технологические санкции против российских нефтегазовых компаний в 2014 году. Под финансовые санкции США попали "Роснефть", "Новатэк", "Транснефть", "Газпром нефть", а под технологические, помимо перечисленных, еще и "Лукойл", "Газпром", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании с контрольным пакетом акций в России. Под финансовыми и технологическими санкциями ЕС оказались "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а также их дочерние компании с контрольным пакетом акций.