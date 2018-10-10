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Экономика

Минфин определил порядок расчета цены ОСАГО, сообщили СМИ

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПункт продажи страховых полисов. Архивное фотоПункт продажи страховых полисов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минфин РФ предлагает разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше, так, полис может подорожать больше, чем ожидалось, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО.

Полисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3432-4118 рублей, в мае ЦБ предупредил, что осенью расширит его до 2746-4942 рублей. Сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины.

Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент. Чтобы сгладить последствия отмены, министерство предлагает ввести 30%-ное, а затем 40%-ное отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ, объяснил представитель министерства. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор поддерживает законопроект Минфина, раз последовательное расширение тарифного коридора будет синхронизировано с отменой регионального коэффициента и коэффициента мощности. Сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой, после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Повышающий коэффициент за мощность может увеличить цену полиса на 60%, отметил представитель ЦБ, а после его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс с свою очередь считает законопроект Минфина дальнейшим освобождением тарифа ОСАГО. Несправедливую стоимость полиса ОСАГО, предупреждает Минфин, страховщикам установить не удастся. Поправки предусматривают, что ЦБ будет мониторить коэффициент убыточности компаний по ОСАГО. Компаниям, которые будут уличены в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания.

Однако без коэффициентов ОСАГО не останется, пишет газета. На стоимость полиса будет влиять водительская манера: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и так далее. В финальной версии поправок осталось еще одно прежнее предложение министерства — переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. Еще одно нововведение, зафиксированное в поправках, — что автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

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