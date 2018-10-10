В Китае рекордно сократилось число богатейших людей

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Число богатейших людей Китая с состоянием минимум 2 миллиарда юаней (290 миллионов долларов) в этом году уменьшилось рекордными темпами за последние 20 лет, а основатель компании Alibaba Group Джек Ма стал самым богатым человеком КНР, следует из опубликованного в среду исследовательским институтом Hurun (Хужунь) юбилейного 20-го списка богатейших людей Китая (Hurun China Rich List).

В этом году в список попали 1893 человека, что на 11% меньше чем в прошлом году, когда количество юаневых миллиардеров в стране составило 2130 человека. Сокращение списка была зафиксировано впервые с 2012 года и связано с падением на фондовых биржах Китая на фоне замедления роста экономики и торговой войной с США. Это привело к тому, что из списка выбыли 456 человек – самое большое сокращение за 20 лет, когда список впервые был опубликован.

Джек Ма во второй раз за четыре года возглавил список богатейших людей Китая. Состояние основателя Alibaba за последний год выросло на 10 миллиардов долларов — до 39 миллиардов долларов. Джек Ма заработал 90% своего состояния после 50 лет. Его преемник Дэниэл Чжан Юн также вошел в список с состоянием в 580 миллионов долларов, заняв 1007-е место.

Тем временем, магнат недвижимости, 60-летний владелец девелоперской корпорации Evergrande Group Сюй Цзяинь, который в прошлом году был на первом месте, опустился на одну строчку вниз, и с состоянием 36 миллиардов долларов занял второе место. Третье место занял владелец интернет-гиганта компании Tencent Пони Ма Хуатэн.

Главный акционер девелоперской компании Country Garden Holding 37-летняя Ян Хуэйянь с состоянием 22 миллиарда долларов стала единственной женщиной, которая вошла в десятку богатейших людей Китая, заняв четвертое место. Она опередила на одну строчку некогда самого богатого человека Китая – основателя корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня, чье состояние в прошлом году уменьшилось на три миллиарда долларов.

В этом году в список вошли 132 человека, родившихся после 1980 года, что на 32 больше, чем в прошлом году, а также 56 человек, родившихся после 1985 года. Кроме того, в список самых богатых людей Китая удалось войти и 10 молодым предпринимателям, которые родились после 1990 года. При этом средний возраст самых богатых людей Китая составил 55 лет. Из них 50% живут в семи городах, больше всего их насчитывается в Пекине – 293 человека, также в Шэньчжэне и Шанхае.

Женщины заняли 28,7% от общего числа, что стало рекордом за 20 лет. Больше всех в списке выпускников Чжэцзянского университета, Пекинского университета и Университета Цинхуа. Двенадцать предпринимателей из списка имели проблемы с властями страны, девять из них находятся под следствием.

Авторы списка также обратили внимание и на гороскоп китайских миллиардеров. Так, больше всего богатых людей Китая родились в год кролика и в год дракона, меньше всего – в год крысы.