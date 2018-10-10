В Ульяновске могут открыть производство интерьеров для самолетов Superjet

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Производство интерьеров для современных самолетов российского производства Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214 планируется создать в Ульяновске, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил территорию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Ульяновск" и познакомился с работой одного из ее резидентов – компании "Промтех-Ульяновск" во вторник.

"Генеральный директор компании Олег Сиянчев рассказал, что на территории ПОЭЗ "Ульяновск" построено здание завода по изготовлению авиационных бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем летательных аппаратов и центра авиационных интерьеров. Для дальнейшего развития проекта резиденту выделен земельный участок площадью 2,2 гектара, где АО "Промтех-Ульяновск" планирует создать производство интерьеров для современных самолетов российского производства Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-214", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас идут переговоры по контракту с корпорацией "Иркут", ориентировочный объем инвестиций по проекту – 1,5 миллиарда рублей.