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Евросоюз надеется убедить США не отключать Иран от SWIFT, пишут СМИ

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Выход США из ядерной сделки по Ирану (572)
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© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фотоФлаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министры финансов стран Евросоюза попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа не лишать Иран доступа к платежной системе SWIFT, сообщает издание Financial Times.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Иране назвали власти США "преступным режимом"

По данным издания, о такой просьбе министры ЕС планируют заявить в ходе встреч с главой минфина США Стивеном Мнучиным на сессии Международного валютного фонда (МВФ) на острове Бали на этой неделе.

"Наш вопрос состоит в следующем: зачем вырывать все электрические кабели из здания, если можно выключить свет", — приводит издание слова европейского дипломата, подтвердившего запланированную встречу. "Если вы можете определить банк (для санкций), то нет необходимости заставлять SWIFT отключать Иран", — отметил он.

Еще один человек, знакомый с ситуацией, заявил, что разногласия из-за SWIFT двигались к "дипломатическому крушению", так как европейские чиновники, которые встречались с представителями США в прошлом месяце по этому вопросу, не достигли успеха. "Мы совершали подход к администрации, но это была полная блокада, они не слушали наши доводы", — заявил чиновник.

Газета отмечает, что "некоторые чиновники и люди, близкие к ситуации, считают, что Мнучин захочет действовать в поддержку SWIFT, чтобы сохранить роль США в глобальной системе обмена сообщениями".

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

США в этом году вышли из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе и заявили о введении замороженных ранее санкций против Тегерана.

Глава МИД Германии Хайко Маас в августе заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран не исключает возможность создания параллельной SWIFT системы.

SWIFT — Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.

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