В России семьи получат допдоход из-за льгот предпенсионерам

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Семьи в регионах РФ получат дополнительный доход в размере 1,7 тысячи рублей в год за счет региональных бюджетов в связи с сохранением льгот для граждан предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В среднем тот дополнительный, в такой постановке, доход, который получат домохозяйства от того, что льготы будут сохранены по возрасту, который действовал на 31 декабря 2018 года, то это выглядит приблизительно так: в среднем по налогу на имущество — 1,1 тысячи рублей на человека в год, средний по налогу земельному — порядка 681 рубля в год. Таким образом, 1,7 тысячи рублей — это дополнительные доходы семьи в связи с тем, что льгота будет сохранена", — сказала Голикова.

Она добавила, что такое увеличение доходов произойдет за счет региональных бюджетов, которые потенциально недополучат за 10 лет, по данным Федеральной налоговой службы, 31,2 миллиарда рублей.

Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы и 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.