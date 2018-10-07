Россияне смогут открывать счета в долларах, несмотря на курс дедолларизации

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Граждане России в рамках плана по дедолларизации сохранят возможность открывать банковские счета в долларах, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В минувшую среду правительство РФ заявило о проработке вопроса по снижению зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

Как отмечал Силуанов, в правительстве никогда не обсуждали валютные ограничения для обычных граждан. По его словам. меры дедолларизации не коснутся валютных счетов: "никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или какие-то еще". Как отметил министр, в первую очередь при введении дедолларизации есть заинтересованность в том, "чтобы рубль все больше и больше завоевывал пространство в расчетах за продукцию", особенно экспортируемую Россией, в том числе нефти и газа.

"Конечно, можно (открывать счета в банках в долларах). Мой совет всегда – выбирать повнимательней банк. Тут надежность банковской системы…", — сказал Костин в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.

По его мнению, жители должны логически внутри страны ощущать себя россиянами, но двигаться к тому, что "у нас национальная валюта, национальные интересы". Совсем неправильно, отметил Костин, что "у нас сотка земли в Москве оценивается в долларах".

Как добавил глава ВТБ, недавно президент США Дональд Трамп предложил вернуть в Америку всю промышленность — так же нужно сделать и в России. Государство будет предлагать более выгодные, интересные условия как для бизнеса, так и для граждан, отметил он.