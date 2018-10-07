В Минфине рассказали, как изменится Россия после реализации нацпроектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Реализация национальных проектов в течение шести лет преобразит Россию, считает первый зампред правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"…Значительная часть ресурсов будет направлена на науку, культуру, во всяком случае во все ключевые отрасли. И в течение шести лет мы все почувствуем изменения. Я просто уверен в этом. И через шесть лет у нас будет другая страна", — сказал Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам министра, на нацпроекты дополнительно выделено 8 триллионов рублей на предстоящие шесть лет.

"Основные ресурсы направлены, в первую очередь, на развитие экономики. Здесь и инфраструктура магистральная, и инфраструктура, которая позволяет связать регионы, позволяет связать экономические центры. Здесь и цифровизация нашей экономики, без которой невозможен сейчас рост. Поскольку в нынешних условиях это одна из основ для того, чтобы наши компании могли получать информацию, доступ к ресурсам, иметь возможности быстрой коммуникации. Это одна из основных ключевых задач", — отметил министр.

По его словам, речь также идет о развитии экспорта российской продукции, которая должна быть конкурентоспособной "не только внутри, но и на внешних рынках". "Ну и, конечно, вложение в человека. Это здравоохранение, образование, поскольку без этого невозможно обеспечить качество, продолжительную жизнь наших граждан. Это все элементы тех нацпроектов, которые мы приняли в правительстве и которые будут реализованы в следующем году", — сказал Силуанов.