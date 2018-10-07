Россия стала меньше зависеть от нефти и санкций, заявил Силуанов

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Экономика России стала меньше зависеть от внешних факторов: цен на нефть и санкций, считает первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас такой двойной удар получился: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения. Но, тем не менее, я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть, и менее зависима от санкционного воздействия. Мы научились реагировать на те ограничения, которые введены, мы начали развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство", — сказал Силуанов в программе "Путин. Кремль" на телеканале "Россия — 1"

По его словам, Россия стала более независимой с точки зрения внешних импортных технологий.

"И эта политика будет дальше продолжаться. Мы в своих целях развития будем помогать тем отраслям, которые способны выпускать продукцию, ориентированную на экспорт, с другой стороны, будем поддерживать и поддерживаем предприятия, которые смогут выпускать продукцию, которую раньше мы выпускали по импорту", — сказал Силуанов.