Участники "Северного потока — 2" профинансировали 70% капитальных затрат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Участники проекта "Северный поток-2" уже профинансировали 70% капитальных затрат, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер."Россия 1".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута.