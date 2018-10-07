Участники "Северного потока — 2" профинансировали 70% капитальных затрат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Участники проекта "Северный поток-2" уже профинансировали 70% капитальных затрат, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Вы знаете, я в первую очередь хотел бы отметить, что все наши партнеры, которые участвуют в проекте, они последовательно выполняют свои обязательства, которые у них есть. Фактически профинансировано 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта "Северный поток-2". Конечно же, есть всем хорошо известные юридические вопросы, но самое главное, что "Северный поток-2" уже в настоящее время строится", — сказал Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута.