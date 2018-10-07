Эксперт прокомментировала прогноз саудовского принца по российской нефти

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Прогнозируемое снижение добычи нефти в России к 2040 году до 9 миллионов баррелей в сутки никак нельзя назвать уходом с рынка, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что к 2030 году ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия, почти полностью, если не совершенно, прекратят добычу нефти и уйдут с рынка. Через 19 лет нефтедобыча "в России с ее 10 миллионами баррелей сильно сократится, если не исчезнет совсем", полагает бен Салман.

"Действительно в России после 2023 года, по нашим прогнозам, мы ожидаем снижение добычи нефти. В базовом сценарии к 2040 году она может достигнуть примерно 9 миллионов баррелей в сутки. Во многом она будет зависеть от доступа России к технологиям и оборудованию для добычи нефти. Напомним, что из-за санкций он стал сильно ограничен. Тем не менее, такое снижение никак нельзя назвать уходом с рынка", — прокомментировала Грушевенко.

Прогноз Саудовской Анавии расходится и с другими экспертными прогнозами по России. ОПЕК в сентябре в своем ежегодном прогнозе World Oil Outlook (WOO) 2040 оценила добычу нефти в России в 2017-2019 годах в 10,3 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по России на 2035 год — 10,2 миллиона баррелей в сутки, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей в сутки. По базовому сценарию представленного в ноябре 2017 года ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017, добыча нефти и конденсата в России к 2040 году может снизиться почти на 24%, до 8,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2016 года в 11,3 миллиона баррелей в сутки.

В феврале 2018 года британская нефтегазовая корпорация ВР в своем прогнозе по развитию мировой энергетики прогнозировала рост объемов добычи нефти в РФ к 2040 году на 2 миллиона баррелей в сутки — до 13 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом.

Добыча нефти в России в сентябре в среднем составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, заявил 3 октября РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.