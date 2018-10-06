В Совфеде усомнились в прогнозе саудовского принца по нефти в России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда о том, что в России через 19 лет может сильно сократиться или вовсе прекратиться добыча нефти вызывает недоумение, на текущий рынок этот прогноз не окажет никакого влияния, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"Я не знаю, на чем обоснован этот прогноз. В России большой процент неподтвержденных нефтяных запасов", — сказал Калашников.
Он согласен, что во всем мире сокращаются объемы разведанных месторождений, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе, сланцевая нефть.
Калашников отметил, что Саудовская Аравия имеет более "легкую" нефть, в отличие от России, себестоимость добычи одного барреля нефти значительно ниже.
"У Саудовской Аравии есть хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются", — добавил он.
Законодатель уверен, что это заявление "не окажет никакого влияния на текущий рынок нефтепродуктов".