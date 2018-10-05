Российский топливный союз попросил отменить заморозку цен на АЗС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский топливный союз направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отменить заморозку цен на АЗС, рассказал РИА Новости президент союза Евгений Аркуша.

"У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены", — отметил Аркуша.

Он указал, что биржевые цены на нефтепродукты опять начали расти, а крупные нефтекомпании начиная с июля не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке.

По словам Аркуши, особо сильный дисбаланс может сложиться между оптовыми и розничными ценами на зимнее дизельное топливо. В случае роста оптовых цен независимые АЗС окажутся в сложной ситуации и фактически будут вынуждены торговать в убыток либо прекращать продажи.

Отрицательная маржинальность розницы наблюдалась в мае — июне из-за дисбаланса оптовых и розничных цен. Кабмин тогда снизил акцизы на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Представители независимых АЗС в июне заявляли, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения и скоро в России начнется массовое закрытие независимых заправок.

Однако после предпринятых правительством действий оптовые цены снизились и ситуация стабилизировалась — в частности, нефтяные компании тогда обязались нарастить поставки топлива на оптовый рынок на три процента по отношению к уровню прошлого года.