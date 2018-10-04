В Сербии раскрыли сеть реэкспорта в Россию сельхозпродукции из ЕС

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Сербии задержали 36 человек по подозрению в организованном импорте фруктов и овощей из ЕС, изготовлении поддельных документов и реэкспорте сельхозпродукции в Россию, сообщило МВД республики.

Расследование вели отдел по борьбе с коррупцией МВД, налоговой полиции Минфина и сотрудники Минсельхоза Сербии. Среди задержанных руководство фирм Clery fruit, VIP fruit, сотрудники института "Агроэкономик" и 22 владельца сельхозпредприятий, а также четыре скупщика сельхозпродукции. Отмечается, что планируется возбудить дела еще против 43 человек.

"Данные лица подозреваются в том, что, таким образом, себе и другим физлицам доставили незаконную прибыль в размере 439,3 миллионов динаров (около 3,7 миллиона евро)", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что экспортером в Россию выступала компания Clery fruit. В рамках преступной схемы, по версии следствия, в документах был незаконно увеличен объем произведенной хозяйствами продукции за счет привезенной из ЕС, с тем, чтобы легализовать ее дальнейший реэкспорт в Россию.