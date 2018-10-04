С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Немецкая Wintershall готова предоставить дополнительное финансирование для строительства "Северного потока-2" по альтернативному маршруту, если Дания откажет в выдаче разрешения, сообщил РИА Новости член правления Wintershall Тило Виланд.

"Заявка Nord Stream 2 AG на строительство альтернативного маршрута в Дании решает эту проблему (возможного отказа Дании. — Прим. ред.). У нас есть два варианта, один из них в любом случае сработает, что также дает уверенность в реализации проекта", — сказал Виланд.

"Как финансовые инвесторы, мы поддерживаем проект, мы однозначно поддержим оба альтернативных варианта строительства", — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Wintershall предоставить дополнительное финансирование для строительства газопровода по альтернативному маршруту.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута.