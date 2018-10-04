ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" начала продажу билетов по сниженной цене по 16 направлениям из городов Ямало-Ненецкого автономного округа, рейсы субсидируются региональным правительством, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

По словам главы региона Дмитрия Артюхова, одна из самых актуальных задач на сегодняшний момент – развивать межрегиональное авиасообщение. "Традиционно нас многое связывает с северной столицей, с Екатеринбургом, с Омском, с Уфой, с Новосибирском. Многие туда отправляют детей учиться, ездят в деловые и рабочие поездки. Сейчас, когда летняя интенсивность полетов по курортным направлениям спала, самый лучший момент встроить эти направления в расписание", – заявил губернатор.

Он отметил, что все новые рейсы будут субсидироваться, сохранятся субсидии и по тем направлениям, где они действовали ранее.

Новые маршруты, по данным правительства, выбирали жители Ямальского региона. Опрос населения, в котором приняли участие 12135 человек, с 12 июня в течение трех месяцев проводил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и авиакомпания "Ямал".

С начала октября авиабилеты по сниженным ценам поступили в продажу по направлениям из Надыма и Ноябрьска в Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург, из Нового Уренгоя в Новосибирск, Омск и Уфу, из Салехарда в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Омск, а также ямальские Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым. Отмечается, что сниженная стоимость действует и на билеты в обратную сторону.

До конца 2018 года специалисты проанализируют пассажиропоток на данных маршрутах и примут окончательное решение о включении рейсов в список субсидируемых.

Помимо этого, сохранятся и восемь уже субсидируемых рейсов: из Надыма и Ноябрьска в Тюмень и Москву, из Тольки и Тарко-Сале в Тюмень, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. Также, по данным регионального правительства, на направлении "Салехард – Санкт-Петербург" частота полетов увеличится с одного раза в неделю до трех.

По данным пресс-службы, спрос на всех введенных ранее направлениях остается высоким – с начала года до конца августа билеты на субсидируемые межрегиональные рейсы приобрели более 71 тысячи человек. Самым популярным маршрутом стал рейс из Надыма в Москву и обратно – им воспользовались более 29 тысяч человек. По межмуниципальным маршрутам за этот же период было перевезено более 28 тысяч человек.

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