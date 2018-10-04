В США прогнозируют рекордно низкий уровень запасов газа в ПГХ к зиме

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Ассоциация поставщиков газа (National Supply Gas Association — NSGA) прогнозирует самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) США к началу зимы.

"Индустрия намеревается закончить закачку природного газа в этом сезоне (началу зимнего сезона) на уровне 3,3 триллиона кубических футов (93 миллиарда кубометров) в газовые хранилища — на самом низком уровне, начиная с 2005 года и за период сланцевой эры. Прогнозируемая загрузка окажет дополнительное давление на стоимость газа", — отмечается в зимнем прогнозе по отрасли ассоциации, опубликованном в среду на ее сайте.

При этом, согласно прогнозу, суммарный спрос потребителей составит более 102 миллиардов кубических футов (2,8 миллиарда кубометров) в день. "Хотя это рекордный объём зимнего спроса, он всего лишь на 3% больше, чем зимой 2017-2018 годов. Поэтому ожидается, что спрос будет оказывать нейтральное давление на цены на природный газ", — добавляется в прогнозе.

Там же уточняется, что поставки газа от производителей вырастут на 7 миллиардов кубических футов в день (200 миллионов кубометров) из-за увеличения добычи.

"Ожидается, что прогнозируемое 10% увеличение добычи зимой приведет к снижению давления на цены на природный газ", — добавляется в обзоре.

Там же говорится, что "в сочетании с импортом природного газа из Канады (эти поставки) вполне достаточны для удовлетворения рекордного зимнего спроса".

При этом, в прошлом году из-за того, что инфраструктура США не справлялась со спросом потребителей на газ из-за слишком холодной зимы, страна вынуждена была покупать голубое топливо из-за рубежа. В частности, две партии СПГ прибыли в порт Бостона с "Ямал-СПГ" НОВАТЭКа.

Главы крупнейших нефтегазовых компаний США в ходе многочисленных дискуссий признавались, что проблема была не в отсутствии газа, а в ограничениях, которые накладывает на производителей инфраструктура и в невозможности быстрой переброски топлива на другое побережье страны по и без того загруженным газопроводам.

Об инфраструктурных проблемах в газовой отрасли США отсчитывался президенту США Дональду Трампу и глава Минэнерго США Рик Перри.