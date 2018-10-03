OMV купит у "Газпрома" 24,98% в проекте по разработке ачимовских блоков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Австрийская OMV приобретет 24,98% в проекте "Газпрома" по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, окончательное соглашение о продаже будет подписано в начале 2019 года, говорится в сообщении "Газпрома" по итогам подписания соответствующего соглашения.

"Сегодня в Санкт-Петербурге председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали основополагающее соглашение о продаже активов", — говорится в сообщении.

"В соответствии с документом, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля группы "Газпром" снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%", — говорится в сообщении. "Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 года", — отмечается в сообщении.

"Окончательный документ мы подпишем в 2019 году, а эксплуатация участков 4А и 5А предполагается до 2069 года. Это значит, впереди у нас — новые 50 лет плодотворной работы", — приводит пресс-служба слова Миллера.

"Газпром" и OMV планировали сделку по обмену активами, в рамках которой OMV должна была получить 24,98% в проекте разработки IV и V блока ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS.

В январе представитель компании Бригитте Кек сказала РИА Новости, что завершение сделки запланировано на конец 2018 года, при этом планируется заключить соглашение о корпоративном управлении и соглашение акционеров к концу года и вступить в контакт с норвежским правительством. При этом в мае министр нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинес высказал недовольство планируемой сделкой по обмену активами между "Газпромом" и OMV, в результате которой "Газпром" получит норвежские активы австрийской компании.