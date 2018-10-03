Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной, заявили в Минэнерго

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ со ссылкой на замглавы министерства Андрея Черезова.

По словам Черезова, которые приводятся в сообщении, это стало возможным после успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ.

"Энергетиками было зафиксировано историческое событие — Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной", — следует из релиза.

"В утренние часы, при общей выработке собственной генерации Крымского полуострова 542 МВт, с учетом запущенных в тестовом режиме первых блоков Таврической, Балаклавской ТЭС и первой очереди Сакской ТЭЦ, избыток мощности в объеме 28 МВт предавался в сторону Кубанской энергосистемы по энергомосту "Кубань — Крым", — отметил Черезов.

Замминистра также указал, что в настоящее время идет подготовка документации для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию. По его словам, режимно-балансовая ситуация в Крымской энергосистеме оставалась стабильной. Суммарное производство электроэнергии новыми станциями достигало 523 МВт, что составляет более половины вырабатываемой электроэнергии в общем балансе мощности.

В понедельник в Минэнерго РФ сообщали, что окончательный ввод в эксплуатацию первых блоков Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе намечен на первую декаду ноября.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).

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