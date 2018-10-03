Россельхознадзор усилит контроль над продукцией трех компаний Казахстана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россельхознадзор усиливает лабораторный контроль в отношении продукции трех казахстанских предприятий из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ, сообщает российское ведомство.

"Подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России в животноводческой продукции, поставляемой в Россию с трех казахстанских предприятий. Учитывая факт выявления серьезных нарушений, Россельхознадзор счел необходимым ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой… ИП "Калинин",… ПК "Каспий- Балык",… ТОО "Шарбакты-Кус", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мясе птицы ТОО "Шарбакты-Кус" были выявлены листерии, в полуфабрикатах из мяса ИП "Калинин" — листерии и плесень, в рыбе ПК "Каспий- Балык" обнаружена кишечная палочка.

Россельхознадзор в середине сентября сообщил о возможном введении с 1 октября ограничений на ввоз животноводческой продукции из Казахстана в РФ из-за проблем в обеспечении прослеживаемости производства и поставок. Ведомство указывало, что Казахстан не соблюдает сроки по интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Казахстана и российской системы "Ветис".

Позже Россельхознадзор принял решение перенести срок введения возможных ограничений на 1 ноября. Ведомство будет анализировать реализацию казахстанской стороной мероприятий в рамках согласованного плана по интеграции двух систем. Если план мероприятий будет исполняться, то вопрос о потенциально возможном закрытии поставок может быть снят.