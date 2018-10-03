МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи платформы "Кэшбери" потенциально могут потерять 1 миллиард рублей, но возможно, и гораздо больше, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.
"К нам идут массовые обращения от граждан и организаций в отношении деятельности (компании – ред.) как потенциальной финансовой пирамиды. Пишут, что это, вероятно, финансовая пирамида, потому что граждане, которые чутко и остро реагируют на эти предложения, говорят нам, что потенциально есть финансовая пирамида", — рассказал Лях.
При этом он добавил, что жалоб в отношении ущерба от деятельности "Кэшбери" в ЦБ пока не поступало. "Жалоб в отношении ущерба сейчас нет, потому что компания предлагала и предлагает те финансовые псевдоинструменты, которые имеют длительный срок. Они предлагают год и более, поэтому пока еще не подошел срок выплат, и поэтому нет заявлений с ущербом. Как раз заявления идут от бдительных граждан", — пояснил директор департамента ЦБ.