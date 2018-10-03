МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи платформы "Кэшбери" потенциально могут потерять 1 миллиард рублей, но возможно, и гораздо больше, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"С учетом количества задействованных в этой группе компаний лиц, которое явно превышает несколько десятков тысяч человек… явно, по экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности (группы компаний — ред.) превышает миллиард рублей. Возможно, это и гораздо большая сумма, но это предстоит выявить непосредственно в ходе дальнейшей деятельности", — сказал он в кулуарах III международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Генпрокуратура РФ в свою очередь сообщила, что получила материалы от ЦБ и подала исковое заявление в суд по месту регистрации компании — в Ростове-на-Дону. Прокуратура просит признать запрещенной информацию на двух сайтах "Кэшбери".

"К нам идут массовые обращения от граждан и организаций в отношении деятельности (компании – ред.) как потенциальной финансовой пирамиды. Пишут, что это, вероятно, финансовая пирамида, потому что граждане, которые чутко и остро реагируют на эти предложения, говорят нам, что потенциально есть финансовая пирамида", — рассказал Лях.

При этом он добавил, что жалоб в отношении ущерба от деятельности "Кэшбери" в ЦБ пока не поступало. "Жалоб в отношении ущерба сейчас нет, потому что компания предлагала и предлагает те финансовые псевдоинструменты, которые имеют длительный срок. Они предлагают год и более, поэтому пока еще не подошел срок выплат, и поэтому нет заявлений с ущербом. Как раз заявления идут от бдительных граждан", — пояснил директор департамента ЦБ.