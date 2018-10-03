МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Татарстан будет развивать экономические связи с Ираном по самым разным направлениям, включая машиностроение, IT, сельское хозяйство и другие, заявил РИА Новости президент Татарстана Рустам Минниханов.
Президент Татарстана считает, что в сотрудничестве с Ираном важна не только нефтехимическая тема. По его мнению, внимания заслуживает машиностроение, развитие IT-направления, цифровизация.
"Мы можем сотрудничать во всех этих направлениях. В сельскохозяйственном направлении нет вообще никаких ограничений. Иран нуждается в халяльной продукции, и мы готовы ее поставлять", — подчеркнул он.
Минниханов уверен, что Татарстан найдет и подходы, и формы сотрудничества с Ираном.