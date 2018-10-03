МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет, заявили в пресс-службе правительства, комментируя публикации в СМИ.

"У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается. Вместе с тем правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты. Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства", — отметили в пресс-службе.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что предлагает постепенно переходить на заключение контрактов в различных отраслях, в том числе по вооружениям, в национальных валютах, оценивает длительность такого перехода минимум в пять лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что дедолларизация российской экономики является длительным и скрупулезным трудом, однако определенная тенденция по расширению объемов использования расчетов в нацвалютах наблюдается уже сейчас.

В среду ряд СМИ со ссылкой на издание The Bell сообщили о том, что правительство России якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны на основе предложений Костина, и этот документ через одну-две недели якобы должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.