МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минфин России больше не будет предоставлять кредиты регионам на замещение коммерческого долга, — это было инструментом поддержки в кризисной ситуации, а сейчас ситуация нормализовалась, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы больше не будем предоставлять бюджетные кредиты. Объем этих кредитов возрос в период кризисной ситуации и в период высоких ставок заимствований для субъектов Российской Федерации. Сейчас, слава Богу, ситуация изменилась, и мы предоставляем бюджетные кредиты только на кассовый разрыв, Казначейство предоставляет бюджетные кредиты в течение финансового года", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Силуанов отметил, что регионы должны избавляться от дорогих коммерческих кредитов. "Как мы будем стимулировать погашение дорогих коммерческих кредитов? В первую очередь, это стимул для субъектов Российской Федерации, чтобы избавиться от такого дорогого долга, погасить его, рефинансировать, или (погасить — ред.) за счет доходов, которые неплохо поступают в текущем году, думаю, что и следующем будут поступать", — сказал он.

Минфин России будет следить за сбалансированностью бюджета, чтобы хватало денег на обеспечение всех обязательств, в том числе долговых, добавил министр.