МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минфин России больше не будет предоставлять кредиты регионам на замещение коммерческого долга, — это было инструментом поддержки в кризисной ситуации, а сейчас ситуация нормализовалась, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов отметил, что регионы должны избавляться от дорогих коммерческих кредитов. "Как мы будем стимулировать погашение дорогих коммерческих кредитов? В первую очередь, это стимул для субъектов Российской Федерации, чтобы избавиться от такого дорогого долга, погасить его, рефинансировать, или (погасить — ред.) за счет доходов, которые неплохо поступают в текущем году, думаю, что и следующем будут поступать", — сказал он.
Минфин России будет следить за сбалансированностью бюджета, чтобы хватало денег на обеспечение всех обязательств, в том числе долговых, добавил министр.