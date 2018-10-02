ВТБ закрыл сделку по приобретению 85% банка "Возрождение"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВТБ и фонд Bonum Capital LTD закрыли сделку по приобретению 85% банка "Возрождение", говорится в сообщении ВТБ.

"ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению ВТБ контрольного пакета акций банка "Возрождение" (85%)", — говорится в сообщении.

ВТБ отмечает, что направит обязательное предложение миноритарным акционерам "Возрождения" о выкупе пакетов акций, до января 2019 года им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры.

Набсовет ВТБ 25 сентября одобрил решение о приобретении контрольного пакета акций банка "Возрождение". На первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций банка, еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам.

ВТБ планирует завершить интеграцию "Возрождения" в 2020 году, и эта стратегия будет направлена на усиление позиций в Московской области. Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты "Возрождения" – как физические, так и юридические лица.