Силуанов рассказал о финансировании нацпроектов в ближайшие шесть лет

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Общий объём финансирования национальных проектов в России в ближайшие 6 лет составит 14 триллионов рублей, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

"Общий объём ресурсов, которые будут направлены на национальные проекты в шестилетнем периоде, составит 14 триллионов рублей", — сказал Силуанов.

Он отметил, что в составе бюджета — и это является его особенностью — значительный объём ресурсов учтен по проектному принципу, на национальные проекты. "На эти цели на шестилетний период дополнительно учтены ресурсы в объёме 8 триллионов рублей. С учетом передачи части акцизов на нефтепродукты регионам — 9 триллионов", — отметил Силуанов.

По его словам, в ближайшие три года на реализацию нацпроектов будет направлено 5,6 триллионов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", согласно которому правительство РФ должно разработать или скорректировать нацпроекты по 12 направлениям.