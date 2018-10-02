РЖД и японские компании рассмотрят инвестиции в логистику

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" и японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation изучат совместные инвестиционные возможности по развитию терминально-логистической инфраструктуры в районе Балтийского моря и Приморском крае, передаёт корреспондент РИА Новости.

Меморандум в Сочи в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" со стороны ОАО "Российские железные дороги" и японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation заключили генеральный директор РЖД Олег Белозёров, старший вице-президент, руководитель направления "Европа, Ближний Восток и Африка" Mitsubishi Heavy Industries Ёсихиро Сираива и должностное лицо компании Sojitz Corporation Нориюки Китамура.

"Стороны выразили готовность сотрудничать в проработке совместных инвестиционных возможностей по развитию терминально-логистической инфраструктуры в районе Балтийского моря (поселок Шушары) и Приморском крае (город Уссурийск)", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

ОАО "Российские железные дороги" — одна из самых крупных в мире железнодорожных компаний с большими объемами грузовых и пассажирских перевозок.

Mitsubishi Heavy Industries — производственная компания, осуществляющая деятельность по предоставлению оптимального оборудования и системных решений в различных отраслях промышленности по всему миру.

Sojitz Corporation — торговая компания широкого профиля, осуществляющая деятельность в различных отраслях по всему миру и имеющая более чем пятидесятилетний опыт реализации проектов в сфере транспортировки.