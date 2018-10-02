Мантуров заявил о готовности Минпромторга обсудить льготы для пива в банках

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ готов обсудить введение льгот по продаже пива в алюминиевых банках, это связано с необходимостью развивать глубокую переработку алюминия в стране, заявил глава министерства Денис Мантуров.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Минпромторг подготовил законопроект, которым предлагается снять запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, а также разрешить продавать эту продукцию во всех магазинах и ларьках ночью.

По данным издания, поправки разработаны в рамках комплекса мер по поддержке алюминиевой промышленности РФ, которая из-за санкций столкнулась с сокращением спроса. Тем не менее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил РИА Новости, что такой законопроект разработан не был, соответствующие предложения поступали от экспертов торговой отрасли.

"Мы готовы обсуждать, в том числе, и эти сценарии", — сказал Мантуров журналистам во вторник. При этом он напомнил, что министерство отвечает не только за алюминиевую промышленность, но и за сферу торговли. "Поэтому это комплексный вопрос", — подчеркнул глава Минпромторга.

"Мы говорим о том, что мы должны развивать глубокую переработку алюминиевого продукта внутри страны. В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве", — отметил Мантуров.

По его мнению, привязка льгот по продаже пива в банках к "Русалу" звучит нелогично. "Я надеюсь, будут появляться и другие производители — переработчики первичного алюминия. "Русал" — это производитель первичного алюминия. Когда мы говорим о переработке, косвенно, конечно же, мы будем обеспечивать переработку внутри страны, в том числе помощь для "Русала", — заключил министр.