МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство обсуждает не введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения, а градацию тарифов в зависимости от потребления, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По данным газеты "Коммерсант" , власти обсуждают введение так называемой социальной нормы энергопотребления для населения, когда установленная норма месячного энергопотребления оплачивается по сниженному тарифу, а все, что выше — по повышенному.

"Это не возврат к социальной норме — здесь никаких окончательных еще решений не принято, но то, что надо навести порядок — градировать различные категории потребителей в зависимости от объёма потребления. По существу, свыше 600 кВт.ч (потребления в месяц — ред.) — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим. Мы хотим, чтобы к лету следующего года это все заработало. К 15 января должны быть проработаны эти предложения и должно быть выработано справедливое решение, справедливое распределение тарифов по различных категориям плательщиков", — сообщил Козак.

Он сравнил такую градацию тарифов с тарифными планами в сотовой связи.

"Конечно, желательно, когда мы видим вот такую вопиющую несправедливость, то ее надо как можно скорее устранить. У нас обычно тарифный период начинается с 1 июля. Очень надеемся, что нам удастся здесь договориться вместе с потребителями о том, какие эти правила, какой это тарифный план, и ввести его с 1 июля будущего года. Но пока это предопределять тяжело", — рассказал Козак.

Он отметил, что решение еще не окончательное. По мнению вице-премьера, в частности, потребление электроэнергии, скорее, будет считаться не только на "точку подключения", а будет учитываться число жильцов квартиры, дома, климатические условия в регионах и так далее.