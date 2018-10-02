Михельсон назвал сроки запуска третьей линии "Ямала СПГ"

САБЕТТА (ЯНАО), 2 окт — РИА Новости. "Новатэк" совместно со своими иностранными партнерами планирует в декабре запустить производство на третьей линии "Ямала СПГ", сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В декабре 2017 года была запущена первая линия, в августе мы запустили вторую линию, на полгода раньше срока, практически удвоив производство СПГ в Российской Федерации. Третью линию мы планируем запустить в декабре, на год опережая план", — сказал Михельсон, выступая на выездной сессии ФСЭГ в Сабетте в рамках Российской энергетической недели.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион тонн.

Запуск производства СПГ на заводе состоялся в декабре 2017 года. Тогда же была отгружена первая произведенная на нем партия сжиженного природного газа.