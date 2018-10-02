РЖД в будущем могут обзавестись собственным грузовым автотранспортом

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. РЖД в будущем могут стать владельцами собственного автотранспорта в сфере грузовых перевозок, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров.

"Не исключаю, что для обеспечения "последней мили" мы будем владеть собственным автотранспортом, к тому времени уже, наверное, полностью электрическим", — сообщил Белозёров на пленарной сессии международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520".

По его словам, в грузовых перевозках и логистике компания планирует "зайти глубоко на территорию крупнейших клиентов, полностью интегрируясь в их внутренние логистические процессы с точки зрения как перемещения грузов, так и информационных систем управления".

"При этом такая же степень интеграции будет обеспечена с грузополучателями и партнерами по перевозкам, в частности, портами и судами. Такая система позволит исключить потери времени и эффективности в цепочке поставок, сократив сроки и стоимость", — отметил глава РЖД.