Украина намерена создать стратегический резерв нефти

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Государственное агентство резерва Украины разработало законопроект о создании стратегического резерва нефти в количестве 2 миллиона тонн, заявил глава ведомства Вадим Мосийчук.

"Впервые в Украине будет предложен законопроект про минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект писался в течение последних пяти месяцев. На сегодня он находится на согласовании в энергетическом сообществе и движется при поддержке представительства ЕС в Украине", — цитирует Мосийчука агентство УНН.

По его словам, такой закон даст возможность создать 90-дневный стратегический запас нефти и нефтепродуктов, которые могут быть использованы во время чрезвычайных ситуаций. Планируется, что резерв будет состоять из 2 миллионов тонн нефти, которые будут частично храниться на предприятиях Госрезерва (70%), а частично — у частного сектора (30%).

Мосийчук отметил, что для создания такого резерва Украине необходимо около 2,5 миллиардов долларов, которые частично будут покрыты за счет кредитов Евросоюза.