Мадуро заявил о запуске национального блокчейна криптовалюты "петро"

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна запускает национальный блокчейн криптовалюты "петро".

"Сегодня (в понедельник) начинается новый этап, мы запускаем национальный венесуэльский блокчейн, который будет иметь свой центр в Венесуэле и развиваться национальными профессионалами и учеными, на этом будет основан весь план развития "петро" на 10 лет", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, с понедельника запускаются все механизмы, чтобы любой венесуэлец мог зарегистрироваться и участвовать в программе "петро", купив ее за конвертируемую валюту. "А с 5 ноября "петро" станет продаваться за суверенные боливары", — отметил Мадуро.

Он сообщил, что в понедельник были отмечены атаки из США, Франции и Колумбии на сайт "петро" с целью помешать началу ее оборота.

Также Мадуро лично продемонстрировал на своем телефоне электронный кошелек, подключенный к "петро", призвав всех желающих зарегистрироваться в этой системе. По его словам, шесть крупных международных домов, занимающихся криптовалютами, будут продвигать "петро".

Мадуро в прямом эфире подписал также новые правила по обороту венесуэльской "петро" с формулой ее баланса и обмена.

"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).