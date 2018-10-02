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Экономика

Обратный эффект: американские металлурги остались без прибыли и сырья

(обновлено: 08:54 02.10.2018)
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© REUTERS / Tony GentileРабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в РимеРабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме
© REUTERS / Tony Gentile

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Апрельские санкции против "Русала" по замыслу Трампа должны были увеличить доходы американского бизнеса, но получилось наоборот. Повышение пошлин на импорт привело к скачку цен на ключевой компонент в производстве алюминия — глинозем, что сказалось на финансовых отчетах крупнейших игроков рынка. Чистая прибыль алюминиевого гиганта Alcoa за первое полугодие рухнула на четверть, отрицательная динамика и у Century Aluminium. The Wall Street Journal предупреждает, что пострадавших будет еще больше.

Алюминиевый слиток в литейном цехе завода Русал в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin/File Photo
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Ограничения, санкции и забастовки

Проблемы начались с крупнейшего в мире глиноземного завода Alunorte в Бразилии. Завод, принадлежащий норвежской Norsk Hydro, с марта работает лишь вполовину мощности. Alunorte сократил производство почти на 50 процентов, после того как местные власти обвинили его в загрязнении природных источников воды. В марте экологи выявили утечку жидких отходов из хранилища бокситного месторождения, с которого предприятие получает сырье, и потребовали усовершенствовать природоохранные системы. В компании признали: пока неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы устранить нарушения.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАлюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Алюминиевая лента в прокатном цехе завода "Русал Саянал"

Цены на глинозем поползли вверх, а апрельские санкции, введенные Трампом против "Русала", еще больше обострили ситуацию.

Для производства одной тонны алюминия требуется порядка двух тонн глинозема, и компании, закупавшие его у "Русала" (на российского игрока приходится почти шесть процентов мирового рынка этого сырья), теперь отчаянно пытаются заполучить других поставщиков. Но на всех не хватает.

Вдобавок возникли трудности у крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa: уже два месяца рабочие бастуют против принудительных увольнений и неудовлетворительных условий труда.

© REUTERS / Tony GentileРабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме
© REUTERS / Tony Gentile
Рабочие металлургической компании Alcoa проводят акцию протеста в Риме

Глинозем подорожал на 60%

По данным британской исследовательской компании CRU Research, к середине сентября цены на глинозем выросли примерно на 60 процентов по сравнению с прошлым годом — до 625 долларов за метрическую тонну. Аналитики указывают: это пока еще не трансформировалось в подорожание самого "крылатого металла", поэтому металлурги планомерно теряют прибыль.

Производители алюминия, тоже продающие глинозем, такие как Alcoa, по идее, не столь уязвимы.

Однако в июле алюминиевый гигант сообщил: пошлины на импорт канадского алюминия, введенные администрацией Трампа, больно бьют по бизнесу. В январе-июне чистая прибыль Alcoa составила 225 миллионов долларов — на четверть ниже показателя годичной давности.

Санкции подпортили и финансовый отчет Century Aluminum — крупного производителя первичного алюминия. В августе компания предупредила, что из-за подорожания глинозема ждет сокращения скорректированной прибыли на акцию в третьем квартале в диапазоне от 35 до 45 миллионов долларов.

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп держит документ о вводе пошлин на алюминий, 8 марта 2018 года
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп держит документ о вводе пошлин на алюминий, 8 марта 2018 года

Жесткий рынок

Проблема в следующем: цены на глинозем выросли, а цены на алюминий остаются стабильными. По данным CRU, в середине сентября стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов снизилась примерно на три процента по сравнению с прошлым годом — до 2050 долларов за тонну.

Сейчас руководство Alcoa пытается донести до американских властей: десятипроцентные пошлины никак не помогают американским производителям, наоборот — вредят. Как отметил глава компании Рой Харви, предложение алюминия на внутреннем рынке увеличилось на мизерные полпроцента.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США сохранят пошлины на сталь и алюминий с Мексикой и Канадой

"Пошлины оказали обратный эффект: более высокие премии "съел" искаженный рынок и фантастический рост затрат", — констатировал он.

Глинозем стал самой большой статьей расходов американских производителей алюминия, перекрыв даже затраты на электроэнергию.

По прогнозам нью-йоркской Berenberg Capital Markets, в этом году объем мирового рынка глинозема (исключая Китай, который использует для своих нужд весь оксид алюминия, что производит) опустится ниже 50 миллионов тонн — минимального показателя за десять лет. Аналитики уверены: глинозем рискует стать "самым жестким" из всех сырьевых товаров, американские компании понесут огромные потери. 

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