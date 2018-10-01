Нефть марки Brent установила ценовой максимум с 2014 года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:20 мск декабрьские фьючерсы на североморскую смесь росли на 1,9 процента — до 84,3 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI впервые с 3 июля поднялась выше 75 долларов за баррель и составила 75,09 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Повышение нефтяных котировок связано с предстоящим вступлением в силу американских санкций против Ирана, считают эксперты.

США, выйдя в мае из иранской ядерной сделки, восстанавливают ограничения против исламской республики. В начале ноября вступят в силу санкции против энергетического сектора. Вашингтон заявил о планах довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Кроме того, трейдеры оценивают данные Министерства энергетики США, согласно которым Кувейт впервые за 25 лет почти прекратил экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты. По данным агентства Блумберг, Кувейт переориентировался на более привлекательный рынок Азии, куда уходит до 80 процентов его экспорта.

Сделка по иранскому атому

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Выполнение условий снимало с Ирана введенные ранее ограничения со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

В мае Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены шестерки выступили против этого шага США.

Иран заявил о создании двусторонних механизмов по торговле нефтью в обход санкций США.