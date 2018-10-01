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Экономика

Криптовалюту "петро" начнут применять в международных расчетах

(обновлено: 02:16 01.10.2018)
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© AFP 2018 / Federico ParraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время церемонии запуска продаж криптовалюты Петро. Архивное фотоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время церемонии запуска продаж криптовалюты Петро. Архивное фото
© AFP 2018 / Federico Parra

МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Криптовалюта "петро" с понедельника должна начать работать как средство для международных расчетов Венесуэлы, однако пока непонятно, как именно будет происходить этот процесс. Эксперты затрудняются спрогнозировать эффективность этой меры для экономики страны.

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото
© AFP 2018 / Federico Parra
Предварительные продажи криптовалюты "петро" достигли $735 миллионов
О начале использования "петро" для международных расчетов объявил в конце сентября президент Николас Мадуро. По его словам, "петро" станет средством для товарообмена и покупки, а также конвертируемой валютой для всего мира.

"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).

В своем заявлении об использовании "петро" для международных расчетов Мадуро не уточнил деталей этой схемы. Между тем, эксперты пока называют туманными ее перспективы на международных рынках.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД РФ прокомментировали возможность использования криптовалюты "петро"
Как рассказал РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак, непонятна ее реальная стоимость, как она будет обеспечена, какие услуги могут быть ей оплачены, да и время запуска этого финансового инструмента не самое лучшее — рынок криптовалюты сейчас переживает не лучшие времена. "Есть сомнения, что эта валюта будет иметь спрос. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Например, как именно это валюта будет обеспечена, какие услуги будут ей оплачиваться, как она будет оцениваться в отношении корзины других криптовалют, под какие ограничения попадет, до тех пор, пока на эти вопросы нет ответа, оценивать ее перспективы очень непросто", — сказал Шостак.

Еще более пессимистично настроен венесуэльский нефтяной аналитик Элио Оэп. Как заявил он РИА Новости, фактически данная валюта пока не существует. "Это иллюзия, валюта, которая существует только в воображении властей. В реальности она ничем не поддержана. В Венесуэле о ней никто не говорит, кроме самой власти. Все это просто пропаганда", — заметил эксперт.

У Оэпа есть сомнения в эффективности принимаемой меры, когда в стране будут ходить параллельно "петро" и новый суверенный боливар. "По факту речь может идти о выпуске двух параллельных валют, как на Кубе, где был песо и конвертируемый песо. Ситуация в экономике столь плоха, что делать можно все что угодно, но это не даст большого результата. Сейчас мы как Куба в ее самые худшие экономические времена, у страны почти нет доходов, а внешний долг растет на суммы платежей по процентам, которые Венесуэла не может платить. Несмотря на то, что стоимость барреля растет, наша добыча падает", — заявил Оэп.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на Международной научно-технической ярмарке в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2018 / Venezuelan Presidency/Handout
В Венесуэле начали эмиссию первых ста миллионов единиц криптовалюты "петро"
Ранее Мадуро заявил, что жители страны смогут делать накопления в "петро", а также в золоте. "Народ Венесуэлы получит доступ к покупке "петро" как в валюте межнационального обмена в стране…, чтобы покупать вещи в интернете, чтобы оплачивать поездки за рубеж и… чтобы делать сбережения", — написал Мадуро в Twitter.

С 20 августа в Венесуэле ходят две валюты — суверенный боливар и "петро". При этом старые деньги (сильный боливар) также пока остаются до момента их исчезновения.

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