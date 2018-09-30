Усманов призвал не воспитывать государства санкциями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов считает, что санкциями не стоит воспитывать бизнесменов.

"Я не думаю, что санкции — это лучшая форма воспитания, тем более, бизнесменов, которые, зачастую, вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам. При чем здесь добросовестно исполняющий обязанности акционера или руководителя государственной корпорации человек. Накажите организацию, при чем здесь человек? ", — сказал Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По словам Усманова, зачастую в компаниях акционером оказывается государство.

"А вот воспитывать государство санкциями — это не метод для сегодняшнего мира, в котором больше надо думать о том, как консолидировать усилия по борьбе с очень серьезными вызовами, которые человек получает в 21 веке", — сказал Усманов.